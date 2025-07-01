Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Загальний фонд держбюджету України за червень отримав понад 234 мільярди

23:24 30.06.2025 |

Економіка

 

У червні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Так, надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн, зокрема:

* 49,7 млрд грн - дивіденди від компаній, що мають частку державної власності;

* 29,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

* 21,3 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 36,6 млрд грн, відшкодовано - 15,3 млрд грн);

* 15,5 млрд грн - акцизний податок;

* 4,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

* 3,4 млрд грн - рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 49,7 млрд грн у вигляді єдиного страхового внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо, за травень цього року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки.

Також стало відомо, що загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України за січень-травень цього року становить 1,5 трлн грн, що на 280,8 млрд грн, або на 22,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес