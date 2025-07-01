Загальний фонд держбюджету України за червень отримав понад 234 мільярди

У червні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Так, надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн, зокрема:

* 49,7 млрд грн - дивіденди від компаній, що мають частку державної власності;

* 29,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

* 21,3 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 36,6 млрд грн, відшкодовано - 15,3 млрд грн);

* 15,5 млрд грн - акцизний податок;

* 4,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

* 3,4 млрд грн - рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 49,7 млрд грн у вигляді єдиного страхового внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо, за травень цього року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки.

Також стало відомо, що загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України за січень-травень цього року становить 1,5 трлн грн, що на 280,8 млрд грн, або на 22,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.