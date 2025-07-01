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В Україні вже працюють три німецькі оборонні компанії - Зеленський
23:11 30.06.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже працюються три німецькі компанії оборонно-промислового комплексу.
Про це Глава держави заявив перед зустріччю з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Я знаю, що сьогодні на цій зустрічі до нас приєднаються п'ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і у найближчі дні ця кількість (компаній - ред.) буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний «мілітарі хаб» і в Україні, і не тільки. Для нас важливо, що вже три із цих компаній працюють в Україні", - зазначив Зеленський.
Він додав, що невдовзі до цих трьох компаній може додатися ще одна.
"І про цю, четверту, компанію також окремо хотів з вами, пане міністре, проговорити", - зауважив Президент.
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