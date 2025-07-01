Кабмін прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4,5% у 2026 р. та 5% у 2027 р. - Бюджетна декларація

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня 2025 року, передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році на 4,5%, у 2027 році - на 5% і в 2028 році - на 5,7%, йдеться в тексті документу на сайті Кабміну.

"Очікується, що валовий внутрішній продукт у 2025 році продовжить зростати, але повільнішими темпами - на рівні 2,7 відсотка. Ризиками для економічного зростання залишаються безпековий фактор, зокрема, продовження обстрілів об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, продовження руйнації виробничих потужностей", - пояснюється у документі.

Крім того, зазначається. що негативні економічні наслідки війни пом'якшуватимуть підтримка міжнародних партнерів, адаптація економічних агентів до нових реалій та скоординовані заходи, які вживаються урядом для підтримки макроекономічної стабільності та вітчизняного бізнесу.

Щодо наступних років, то у документі пояснюється, що зростання ВВП відбуватиметься, зокрема, за рахунок розвитку експортного потенціалу, модернізації промисловості та поступового відновлення внутрішнього попиту.

Очікується, що номінальний обсяг ВВП України за цей період демонструватиме чіткий тренд до зростання: від 10 443,5 млрд грн у 2026 році до 13 471,7 млрд грн у 2028-му.

Щодо інфляції, то її показник прогнозується на рівні 9,5% на 2026 рік, при цьому цінова динаміка протягом 2025 року перебуватиме під впливом різноспрямованих факторів. З одного боку, на уповільнення темпів інфляції впливатимуть мораторій на підвищення деяких тарифів, стриманий попит, насичення ринку товарною пропозицією і відносна стабільність на валютному ринку. З іншого боку, залишатимуться потенційні ризики у вигляді підвищення витрат виробників та перешкод у логістиці, що призведе до перенесення додаткових витрат на ціни для кінцевого споживача. На 2027 рік індекс споживчих цін зросте на 7,1%, у 2028 - на 5,6%.

У декларації підкреслюється, що економічний розвиток України значною мірою буде залежати від тривалості та перебігу активної фази військових дій, обсягів фіндопомоги міжнародних партнерів та динаміки міграційних процесів. Зниження рівня безпекових ризиків та підтримка міжнародних партнерів у подоланні наслідків війни створюватимуть передумови для відновлення інвестиційної активності в Україні.

Рівень безробіття у документі сягає 12,9% у 2026 році, 13,3% - у 2027, та 12,8% - у 2028-му.

В той же час, обсяги експорту очікуються на рівні $66,25 млрд у 2026 році, $76,3 млрд - у 2027, та майже $86 млрд - у 2028-му, а імпорту - майже $101 млрд у 2026 році, $110 млрд - у 2027 році та $118,88 млрд - у 2028 році.

Як повідомлялось, 27 червня Кабмін схвалив бюджетну декларацію 2026-2028 роки.

Програма розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) містить структурний маяк щодо подання декларації в парламент до кінця червня, й на 30 червня призначений розгляд радою директорів Фонду чергового, 8-го перегляду програми.

Бюджетна декларація містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.