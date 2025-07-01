Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

Уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Основне з фінальної пропозиції уряду. Видатки збільшуються на 449,8 млрд грн, з яких:

+412,4 млрд грн - оборона (з них +215,9 млрд грн - на закупівлю зброї і техніки),

+18,1 млрд грн - збільшення резервного фонду,

+4,6 млрд грн - фінансування харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях,

+3,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішень,

+3,1 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних захворювань, гемофілії тощо

+2,77 млрд грн - для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри),

+1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей,

+1,16 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),

+0,8 млрд грн - продовження створення Національного військового меморіального кладовища,

+0,65 млрд грн - Мін'юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

За словами Роксолани Підласи, у змінах збалансували переважно ОВДП і перевиконанням доходів:

* 184,9 млрд грн - збільшення залучення коштів від ОВДП,

* 147,5 млрд грн - перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),

* 65,1 млрд грн - зменшення витрат на погашення ОВДП,

* 46,7 млрд грн - зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій,

* 3 млрд грн - зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів.

Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі два тижні.