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До уряду внесли подання на призначення детектива НАБУ Цивінського головою Бюро економічної безпеки
Комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки передала прем'єр-міністрові України подання на призначення головою БЕБ Олександра Цивінського.
Про це повідомили на Facebook-сторінці комісії.
Олександр Цивінський є чинним детективом НАБУ. Він раніше керував спецоперацією з викриття «туалетних схем» у Києві, під назвою «Чисте місто».
25 червня Цивінського оголосили переможцем конкурсу на посаду очільника БЕБ. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.
А втім, під час засідання стало відомо, що Цивінський та інші учасники конкурсу на посаду голови БЕБ мають родичів із російським громадянством.
Сам Цивінський каже, що паспорт рф має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років і, працюючи як детектив НАБУ, він уже проходив усі перевірки для отримання доступу до держтаємниці.
Упродовж наступних 10 днів із дня оголошення й розміщення конкурсною комісією результатів уряд повинен призначити нового директора БЕБ.
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