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АНАЛІТИКА

Ринок металопрокату України за 5 міс. збільшився на 14,5%, частка імпорту становить 38%

12:14 30.06.2025 |

Економіка

 

Українські підприємства у січні-травні поточного року збільшили споживання металопрокату на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млн 557,8 тис. тонн.

Згідно із пресрелізом об'єднання "Укрметалургпром", за цей період імпортовано 591,8 тис. тонн, або 37,98% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

За даними "Укрметалургпрому", за 5 міс.-2025 метпідприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату (97,6% відносно аналогічного періоду 2024 року), з яких, за інформацією Державної митної служби України, експортовано близько 1,541 млн тонн, або 61,5%. В січні-травні 2024 року частка експорту становила 65,4% (1,680 млн тонн при загальному виробництві металопрокату 2,568 млн тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках в січні-травні 2025 р. становить 32,23%, що значно нижче за показник січня-травня 2024 р. (46,79%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках в січні-травні-2025 помітно перевищує показник січня-травня 2024р. (46,59% та 40,30% відповідно). Частка сортового прокату також помітно вища за показник січня-травня 2024 р. (20,18% у 2025 р. проти 12,92% у 2024 р.).

Структура імпорту у січні-травні 2025 р., як і раніше, характеризується суттєвим домінуванням плоского прокату над сортовим (76,83% та 21,24% відповідно); в січні-травні 2024 р, домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 82,09% та 16,12%).

"За 5 місяців 2025р. ємність внутрішнього ринку становила 1 млн 557,8 тис. тонн металопрокату, з яких 591,8 тис. тонн, або 37,98% припадає на імпорт. В січні-травні 2024 р. ємність внутрішнього ринку була 1 млн 360,8 тис. тонн, з яких 472,8 тис. тонн, або 34,74% імпортовано. Таким чином, у січні-травні 2025 р. спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня-травня 2024 р. на 14,48%, з одночасним підвищенням частки імпортної складової на 3,24%", - констатується в пресрелізі.

Основними експортними ринками українського металопрокату за 5 місяців 2025 р., за даними Держмитслужби, є країни Європейського союзу (82,0%), іншої Європи (8,4%) та СНД (6,9%).

Серед металургійних імпортерів у січні-травні 2025 р. перше місце обіймають інші країни Європи (57,7%), на другому ЄС-27 (23,5% ), на третьому - країни Азії (18,3%).

Як повідомлялося, ринок металопрокату України у 2024 році скоротився на 6,26% порівняно з попереднім роком - до 3 млн 288,4 тис. тонн, тоді як у 2023 році збільшився у 2,19 раза порівняно з 2022-м - до 3 млн 505,6 тис. тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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