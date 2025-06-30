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Обсяг сплаченого транспортного податку за 5 міс.-2025 зріс на майже 3% - Держподатслужба

12:09 30.06.2025 |

Економіка

 

Власники елітних автомобілів за січень-травень 2025 року сплатили 95,3 млн грн транспортного податку, що на 2,5 млн грн, або 2,7% більше ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

"Транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тис. осіб", - повідомляється в її Телеграм-каналі в понеділок.

Найбільші суми податку цього виду надійшли від автовласників з Києва (29,5 млн грн), Дніпропетровщини (9 млн грн), Одещини (8,3 млн грн) та Львівщини (6,3 млн грн).

У податковій також нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 році - 3 млн грн).

Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за кожний автомобіль. Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки та розміщує на сайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

В ДПС підкреслили, що повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті. Для фізичних осіб формуються податкові повідомлення - рішення та надсилаються поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізособи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, то отримають нарахування в електронному кабінеті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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