Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг сплаченого транспортного податку за 5 міс.-2025 зріс на майже 3% - Держподатслужба
12:09 30.06.2025 |
Власники елітних автомобілів за січень-травень 2025 року сплатили 95,3 млн грн транспортного податку, що на 2,5 млн грн, або 2,7% більше ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).
"Транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тис. осіб", - повідомляється в її Телеграм-каналі в понеділок.
Найбільші суми податку цього виду надійшли від автовласників з Києва (29,5 млн грн), Дніпропетровщини (9 млн грн), Одещини (8,3 млн грн) та Львівщини (6,3 млн грн).
У податковій також нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 році - 3 млн грн).
Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за кожний автомобіль. Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки та розміщує на сайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.
У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.
В ДПС підкреслили, що повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті. Для фізичних осіб формуються податкові повідомлення - рішення та надсилаються поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізособи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, то отримають нарахування в електронному кабінеті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|До уряду внесли подання на призначення детектива НАБУ Цивінського головою Бюро економічної безпеки
|Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent біля $66,8 за барель
|Бізнес отримав пільгових кредитів на 44 мільярди за пів року
|Агенція Міноборони замовила китайських дронів на 200 мільйонів: ціни почали падати
|Ринок металопрокату України за 5 міс. збільшився на 14,5%, частка імпорту становить 38%
|Обсяг сплаченого транспортного податку за 5 міс.-2025 зріс на майже 3% - Держподатслужба
Бізнес
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності