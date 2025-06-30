Мінекономіки погодило ще 25 заявок на гранти для переробних підприємств

Міністерство економіки погодило ще 25 заявок за програмою «Гранти для переробних підприємств» на загальну суму 127,4 млн грн.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.

"У червні ще 25 підприємств та підприємців отримали позитивне рішення щодо надання грантів на суму понад 127 мільйонів гривень. Дев'ять із них буде профінансовано Мінекономіки, решта - Державною службою зайнятості. Загалом з початку року ми вже погодили 160 заявок на суму майже 792 мільйони гривень.", - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що Міністерство економіки профінансує 9 грантів на суму 58,2 млн грн.

Серед підприємців, яким погоджено заявки: виробники харчових продуктів, устаткування для опалення та вентиляції, текстилю, одягу, меблів, медичних матеріалів, кормів для тварин, бетонних розчинів, цегли, безпілотників, а також агропереробники та машинобудівники.

Свириденко зауважила, що якщо заявка не отримала погодження з першого разу, її можна доопрацювати та подати повторно - кількість спроб не обмежена.