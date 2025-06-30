Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський ліквідував п'ять органів і створив Раду з підтримки підприємців
Президент підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента та одночасно створив нову Раду з підтримки підприємництва.
Про це йдеться на сайті ОП.
"З метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи щодо якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України,... постановляю утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", - йдеться в указі Зеленського.
Завданнями нового органу визначено:
* аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;
* розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;
* опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
* сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб'єктами підприємництва, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв'язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.
Головою ради Зеленський призначив Андрія Єрмака. Заступницею Єрмака буде Юлія Свириденко.
До ради увійшло понад 70 підприємців, зокрема Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов та інші. Із персональним складом Ради можна ознайомитись на сайті ОП.
При цьому Зеленський ліквідував пʼять інших консультативно-дорадчих органів:
* Національну раду реформ (її ще у 2014 році створив Петро Порошенко для координації спільної політики щодо реформ);
* Виконавчий комітет реформ (За часів Зеленського головою виконавчого комітету реформ був Міхеіл Саакашвілі);
* Національну інвестиційну раду (Утворена Порошенком у 2014 році з метою стимулювання інвестицій в Україну);
* Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (створена Зеленським у 2020 році як орган, що мав налагодити звʼязок між владою та малим підприємництвом);
* Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (орган створений Зеленським після скандалу із затриманням Ігоря Мазепи у січні 2024 року. Метою Ради було налагодження взаємин між владою та бізнесом).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|До уряду внесли подання на призначення детектива НАБУ Цивінського головою Бюро економічної безпеки
|Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent біля $66,8 за барель
|Бізнес отримав пільгових кредитів на 44 мільярди за пів року
|Агенція Міноборони замовила китайських дронів на 200 мільйонів: ціни почали падати
|Ринок металопрокату України за 5 міс. збільшився на 14,5%, частка імпорту становить 38%
|Обсяг сплаченого транспортного податку за 5 міс.-2025 зріс на майже 3% - Держподатслужба
Бізнес
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності