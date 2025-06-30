Зеленський ліквідував п'ять органів і створив Раду з підтримки підприємців

Президент підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента та одночасно створив нову Раду з підтримки підприємництва.

Про це йдеться на сайті ОП.

"З метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи щодо якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України,... постановляю утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", - йдеться в указі Зеленського.

Завданнями нового органу визначено:

* аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;

* розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;

* опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

* сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб'єктами підприємництва, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв'язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.

Головою ради Зеленський призначив Андрія Єрмака. Заступницею Єрмака буде Юлія Свириденко.

До ради увійшло понад 70 підприємців, зокрема Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов та інші. Із персональним складом Ради можна ознайомитись на сайті ОП.

При цьому Зеленський ліквідував пʼять інших консультативно-дорадчих органів:

* Національну раду реформ (її ще у 2014 році створив Петро Порошенко для координації спільної політики щодо реформ);

* Виконавчий комітет реформ (За часів Зеленського головою виконавчого комітету реформ був Міхеіл Саакашвілі);

* Національну інвестиційну раду (Утворена Порошенком у 2014 році з метою стимулювання інвестицій в Україну);

* Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (створена Зеленським у 2020 році як орган, що мав налагодити звʼязок між владою та малим підприємництвом);

* Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (орган створений Зеленським після скандалу із затриманням Ігоря Мазепи у січні 2024 року. Метою Ради було налагодження взаємин між владою та бізнесом).