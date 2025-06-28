Фінансові новини
- |
- 28.06.25
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На аукціонах «Земельного банку» за тиждень залучили понад ₴51 мільйон
23:58 27.06.2025 |
У системі Prozorro.Продажі з 23 по 27 червня відбулися 44 аукціони суборенди державних сільськогосподарських земель за програмою «Земельний банк» на суму 51,5 млн грн (+10,3 млн грн ПДВ).
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що на торгах були представлені лоти у Харківській, Закарпатській та Полтавській областях. Загальна площа земельних ділянок - 2 474 га.
У ході аукціонів учасники подали 133 пропозиції. Підвищення вартості всіх земельних ділянок відбулося у 4,2 раза від стартових ставок. Середня вартість суборенди 1 га за підсумками аукціонів становила 20 823 грн.
Найдорожча ділянка тижня - на Харківщині, площею 247,58 га. За цей лот змагалися чотири учасники, у результаті початкова ставка зросла у 4,8 рази - до 6 млн грн. Вартість суборенди 1 га цієї ділянки становить 24 234 грн.
Ознайомитися з актуальними пропозиціями та взяти участь у торгах можна за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
|Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті
|СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили
|Мама очільниці Мін’юсту Стефанішиної купила квартиру в Києві майже вчетверо дешевше, ніж на ринку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|На аукціонах «Земельного банку» за тиждень залучили понад ₴51 мільйон
|В Україні знімають гриф «секретно» з геологічної інформації про надра – Міндовкілля
|Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки та майже виконав маяк програми з МВФ
|Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат
|Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні
|Ціни на пальне на АЗС України знизилися
Бізнес
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
|Керамічні акумулятори, що працюють на 50% довше та не займаються, готують до масового виробництва
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic