На аукціонах «Земельного банку» за тиждень залучили понад ₴51 мільйон

У системі Prozorro.Продажі з 23 по 27 червня відбулися 44 аукціони суборенди державних сільськогосподарських земель за програмою «Земельний банк» на суму 51,5 млн грн (+10,3 млн грн ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що на торгах були представлені лоти у Харківській, Закарпатській та Полтавській областях. Загальна площа земельних ділянок - 2 474 га.

У ході аукціонів учасники подали 133 пропозиції. Підвищення вартості всіх земельних ділянок відбулося у 4,2 раза від стартових ставок. Середня вартість суборенди 1 га за підсумками аукціонів становила 20 823 грн.

Найдорожча ділянка тижня - на Харківщині, площею 247,58 га. За цей лот змагалися чотири учасники, у результаті початкова ставка зросла у 4,8 рази - до 6 млн грн. Вартість суборенди 1 га цієї ділянки становить 24 234 грн.

Ознайомитися з актуальними пропозиціями та взяти участь у торгах можна за посиланням.