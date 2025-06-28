Фінансові новини
- |
- 28.06.25
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні знімають гриф «секретно» з геологічної інформації про надра – Міндовкілля
23:42 27.06.2025 |
В Україні ухвалили рішення про зняття грифу "секретно" з геологічної інформації про надра. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час форуму "Держава та бізнес: від діалогу до партнерства".
"У жодній країні цивілізованій вже такого підходу немає. Україна також пішла цим шляхом. Гриф відмінено", - зазначила Гринчук.
За словами міністерки, наразі завершуються всі бюрократичні процедури, щоб інвестори могли вільно працювати з інформацією про українські надра.
Гринчук також зазначила, що велика частина геологічних даних накопичувалася ще з 1960-1970-х років і досі існує лише в паперовому вигляді, що значно обмежує привабливість українського сектору природних ресурсів перед інвесторами.
Наразі Міндовкілля вже оцифрувало 6 000 книг з геологічною інформацією і нещодавно підписано угоду про другий етап, в межах якого планується оцифрувати ще 60 000.
Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також планується його розширення спільно з американською DFC.
Крім того, разом з Мінекономіки уряд напрацював перелік стратегічних і критичних мінералів - з фокусом на потреби ЄС та США.
Також розроблено механізми, за якими права на їхнє розроблення будуть передаватися через аукціони або угоди про розподіл продукції. Очікується, що уряд затвердить ці документи найближчими тижнями.
Україна також активно співпрацює з геологічними службами інших країн, зокрема Британії, США та Канади. Так, у співпраці із Францією вже створено 3D-модель Завалівського родовища.
У лютому Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.
За словами ЄБА, "такі встановлені законодавством обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
|Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті
|СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили
|Мама очільниці Мін’юсту Стефанішиної купила квартиру в Києві майже вчетверо дешевше, ніж на ринку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|На аукціонах «Земельного банку» за тиждень залучили понад ₴51 мільйон
|В Україні знімають гриф «секретно» з геологічної інформації про надра – Міндовкілля
|Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки та майже виконав маяк програми з МВФ
|Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат
|Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні
|Ціни на пальне на АЗС України знизилися
Бізнес
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
|Керамічні акумулятори, що працюють на 50% довше та не займаються, готують до масового виробництва
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic