В Україні знімають гриф «секретно» з геологічної інформації про надра – Міндовкілля

В Україні ухвалили рішення про зняття грифу "секретно" з геологічної інформації про надра. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час форуму "Держава та бізнес: від діалогу до партнерства".

"У жодній країні цивілізованій вже такого підходу немає. Україна також пішла цим шляхом. Гриф відмінено", - зазначила Гринчук.

За словами міністерки, наразі завершуються всі бюрократичні процедури, щоб інвестори могли вільно працювати з інформацією про українські надра.

Гринчук також зазначила, що велика частина геологічних даних накопичувалася ще з 1960-1970-х років і досі існує лише в паперовому вигляді, що значно обмежує привабливість українського сектору природних ресурсів перед інвесторами.

Наразі Міндовкілля вже оцифрувало 6 000 книг з геологічною інформацією і нещодавно підписано угоду про другий етап, в межах якого планується оцифрувати ще 60 000.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також планується його розширення спільно з американською DFC.

Крім того, разом з Мінекономіки уряд напрацював перелік стратегічних і критичних мінералів - з фокусом на потреби ЄС та США.

Також розроблено механізми, за якими права на їхнє розроблення будуть передаватися через аукціони або угоди про розподіл продукції. Очікується, що уряд затвердить ці документи найближчими тижнями.

Україна також активно співпрацює з геологічними службами інших країн, зокрема Британії, США та Канади. Так, у співпраці із Францією вже створено 3D-модель Завалівського родовища.

У лютому Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.

За словами ЄБА, "такі встановлені законодавством обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами".