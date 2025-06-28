Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки та майже виконав маяк програми з МВФ

Уряд України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу та є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю ввечері без зазначення якихось її показників.

"В бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року. Водночас документ містить припущення і щодо іншого сценарію - продовження повномасштабної агресії рф проти України", - зазначив Мінфін.

Він наголосив, що згідно другого сценарію, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони будуть становити не менше, аніж в 2025 році з урахуванням останніх пропозицій щодо збільшення видатків держбюджету на 400 млрд грн.

"Вибір одного чи іншого сценарію за основу буде зроблено під час формування Державного бюджету України на 2026 рік", - йдеться у повідомленні міністерства.

Згідно з ним, наступним кроком буде подання урядом Бюджетної декларації 2026-2028 на розгляд до Верховної Ради.

Програма розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) містить структурний маяк щодо подання декларації в парламент до кінця червня, й на 30 червня призначений розгляд радою директорів Фонду чергового, 8-го перегляду програми.

Бюджетна декларація містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

