Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2025 року скоротилося на
6,4% порівняно з квітнем 2024 року після таких самих темпів падіння в
березні (теж на 6,4%) та зниження в лютому і січні - на 8,8% і 4,8%
відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат повідомив, що у квітні до березня поточного року промислове виробництво знизилося на 2%.
У видобувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні-2025 до
квітня-2024 падіння становило 17,5%, у переробній промисловості - 4,5%,
однак у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
виробництво зросло на 6,9%.
Найбільший спад виробництва зафіксовано у видобуванні кам'яного та
бурого вугілля – на 43,1% корисних копалин та розроблення кар'єрів – на
32,9%, у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – на 20,2%,
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 9,7%,
деревообробці – на 7,7%, хімічному виробництві - на 7,4%,
машинобудуванні - на 2,9%.
Водночас у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
спостерігалося зростання на 39,4%, у фармацевтиці – на 16,8%,
металургії та виробництві металевих виробів – на 7,6%, у виробництві
автотранспортних засобів - на 5,8%.
Загалом за чотири місяці цьогоріч промвиробництво в Україні
скоротилося на 6,1% порівняно з аналогічним періодом торік, зокрема у
видобувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 15,6%, у
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на
3,6%, в переробній промисловості - на 2,6%.
Відомство уточнило, що з корекцією на ефект календарних днів падіння
промвиробництва у квітні 2025 року становило 32,6%, з урахуванням
сезонного коригування - 31,4%.
Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році, за уточненими даними, збільшилося на 4,6%.
Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами у січні-квітні 2025г. ¹
|
| квітень 2025 до березня 2024, %
| квітень 2025 до квітня 2024, %
| січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024, %
| Промисловість
| 98.0
| 93.6
| 93.9
| Добувна та переробна промисловість
| 99.0
| 91.7
| 93.5
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 100.1
| 82.5
| 84.4
| Добування кам'яного та бурого вугілля
| 87.0
| 56.9
| 57.6
| Добування сирої нафти та природного газу
| 101.0
| 83.2
| 84.7
| Добування металевих руд
| 102.2
| 93.0
| 95.2
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів
| 108.0
| 98.5
| 126.4
| Добування каменю, піску та глини
| 107.5
| 100.0
| 128.0
| Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.
| 127.1
| 67.1
| 89.3
| Переробна промисловість
| 98.6
| 95.5
| 97.4
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
| 98.7
| 90.3
| 89.6
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 100.2
| 101.3
| 106.7
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 96.4
| 92.3
| 98.8
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
| 92.7
| 79.8
| 90.2
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 99.3
| 92.6
| 99.8
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 84.2
| 116.8
| 116.2
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 103.1
| 93.8
| 100.2
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
| 111.4
| 107.6
| 109.0
| Машинобудування
| 93.1
| 97.1
| 101.2
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 156.6
| 139.4
| 114.8
| Виробництво електричного устатковання
| 67.9
| 83.1
| 104.5
| Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
| 97.2
| 84.9
| 90.1
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 100.2
| 105.8
| 103.0
| Виробництво меблів
| 91.9
| 98.1
| 102.9
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 92.3
| 106.9
| 96.4
¹
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.