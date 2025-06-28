Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2025 року скоротилося на 6,4% порівняно з квітнем 2024 року після таких самих темпів падіння в березні (теж на 6,4%) та зниження в лютому і січні - на 8,8% і 4,8% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат повідомив, що у квітні до березня поточного року промислове виробництво знизилося на 2%.

У видобувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні-2025 до квітня-2024 падіння становило 17,5%, у переробній промисловості - 4,5%, однак у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зросло на 6,9%.

Найбільший спад виробництва зафіксовано у видобуванні кам'яного та бурого вугілля – на 43,1% корисних копалин та розроблення кар'єрів – на 32,9%, у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – на 20,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 9,7%, деревообробці – на 7,7%, хімічному виробництві - на 7,4%, машинобудуванні - на 2,9%.

Водночас у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції спостерігалося зростання на 39,4%, у фармацевтиці – на 16,8%, металургії та виробництві металевих виробів – на 7,6%, у виробництві автотранспортних засобів - на 5,8%.

Загалом за чотири місяці цьогоріч промвиробництво в Україні скоротилося на 6,1% порівняно з аналогічним періодом торік, зокрема у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 15,6%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 3,6%, в переробній промисловості - на 2,6%.

Відомство уточнило, що з корекцією на ефект календарних днів падіння промвиробництва у квітні 2025 року становило 32,6%, з урахуванням сезонного коригування - 31,4%.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році, за уточненими даними, збільшилося на 4,6%.



Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами у січні-квітні 2025г. ¹

квітень 2025 до березня 2024, % квітень 2025 до квітня 2024, % січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024, % Промисловість 98.0 93.6 93.9 Добувна та переробна промисловість 99.0 91.7 93.5 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 100.1 82.5 84.4 Добування кам'яного та бурого вугілля 87.0 56.9 57.6 Добування сирої нафти та природного газу 101.0 83.2 84.7 Добування металевих руд 102.2 93.0 95.2 Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів 108.0 98.5 126.4 Добування каменю, піску та глини 107.5 100.0 128.0 Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. 127.1 67.1 89.3 Переробна промисловість 98.6 95.5 97.4 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 98.7 90.3 89.6 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 100.2 101.3 106.7 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 96.4 92.3 98.8 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 92.7 79.8 90.2 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 99.3 92.6 99.8 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 84.2 116.8 116.2 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 103.1 93.8 100.2 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 111.4 107.6 109.0 Машинобудування 93.1 97.1 101.2 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 156.6 139.4 114.8 Виробництво електричного устатковання 67.9 83.1 104.5 Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 97.2 84.9 90.1 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 100.2 105.8 103.0 Виробництво меблів 91.9 98.1 102.9 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 92.3 106.9 96.4

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.