Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні

22:51 27.06.2025 |

Економіка

 

Імпорт в Україну вантажних автомобілів у січні-травні 2025 року у грошовому виразі становив $389,55 млн, що всього на 1% перевищило обсяг за аналогічний період 2024 року ($386,02 млн), свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно з оприлюдненими даними, зокрема, у травні імпорт цієї автотехніки виріс на 18,7% порівняно з травнем-2024 - до $102,8 млн.

Найбільше вантажівок за п'ять місяців ввезено із Польщі - на $81,5 млн (20,9% імпорту) США - на $74,4 млн (19,1%), та Франції - на $59,8 млн (15,4%).

Рік тому трійку лідерів країн-постачальників вантажівок сформували Польща (21,4% загального імпорту вантажівок, або $82,5 млн), Франція (11,5%, або $44,5 млн) та США (10,8%, або $41,6 млн).

Імпорт з усіх інших країн за січень-травень цьогоріч скоротився на 20% - до $173,8 млн.

Водночас, згідно зі статистикою, Україна за п'ять місяців експортувала вантажні авто лише на $3 млн, здебільшого до Румунії (52,6% експорту таких авто), Туреччини і Молдови супроти ще більш незначних поставок за кордон (на $1 млн) рік тому.

Як повідомлялося, у 2024 році імпорт в Україну вантажних автомобілів в грошовому виразі виріс на 30% порівняно з 2023 роком - до $947,84 млн, найбільше їх було ввезено з Польщі (майже 20%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6409
  0,0557
 0,13
EUR
 1
 48,7823
  0,1443
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес