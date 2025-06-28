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Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні
22:51 27.06.2025 |
Імпорт в Україну вантажних автомобілів у січні-травні 2025 року у грошовому виразі становив $389,55 млн, що всього на 1% перевищило обсяг за аналогічний період 2024 року ($386,02 млн), свідчить статистика Державної митної служби.
Згідно з оприлюдненими даними, зокрема, у травні імпорт цієї автотехніки виріс на 18,7% порівняно з травнем-2024 - до $102,8 млн.
Найбільше вантажівок за п'ять місяців ввезено із Польщі - на $81,5 млн (20,9% імпорту) США - на $74,4 млн (19,1%), та Франції - на $59,8 млн (15,4%).
Рік тому трійку лідерів країн-постачальників вантажівок сформували Польща (21,4% загального імпорту вантажівок, або $82,5 млн), Франція (11,5%, або $44,5 млн) та США (10,8%, або $41,6 млн).
Імпорт з усіх інших країн за січень-травень цьогоріч скоротився на 20% - до $173,8 млн.
Водночас, згідно зі статистикою, Україна за п'ять місяців експортувала вантажні авто лише на $3 млн, здебільшого до Румунії (52,6% експорту таких авто), Туреччини і Молдови супроти ще більш незначних поставок за кордон (на $1 млн) рік тому.
Як повідомлялося, у 2024 році імпорт в Україну вантажних автомобілів в грошовому виразі виріс на 30% порівняно з 2023 роком - до $947,84 млн, найбільше їх було ввезено з Польщі (майже 20%).
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