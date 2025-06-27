Фінансові новини
- |
- 27.06.25
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Качка: у новій торговій угоді з ЄС будуть дуже цікаві цифри
16:59 27.06.2025 |
Україна сподівається незабаром оголосити про досягнення двосторонньої домовленості з Європейським Союзом щодо оновлення угоди про вільну торгівлю. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в п'ятницю на форумі "Держава та бізнес: від діалогу до партнерства".
За його словами, українська сторона успішно закріпила лінію лібералізації товарів з доданою вартістю та більшою глибиною перероблення. Найчутливішими залишаються сировинні товари.
"Це буде домовленість не тимчасова, не одностороння [як попередня - у вигляді автономних торгових заходів з боку ЄС], а стабільна, двостороння в рамках оновлення угоди про вільну торгівлю", - сказав Качка.
Він розповів, що переговорний процес з Євросоюзом відбувається непросто.
"Насправді кожен наш успіх в Європейському Союзі є і проблемою. Тому що кожен наш успіх потім обертається в те, що нам хочуть щось зменшити, десь посилити конкуренцію. І тому переговори вести складно. І це значить, що успіхів у нас багато на цьому ринку. Я думаю, що в нас будуть справді дуже цікаві цифри", - сказав Качка.
"Оголошення будуть дуже скоро і справді будуть гарними", - підсумував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму
|Прокурори просять суд відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади
|Єврокомісія: Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС
|ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Качка: у новій торговій угоді з ЄС будуть дуже цікаві цифри
|Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль
|«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив за «зеленим» тарифом понад 22 мільярди
|Мінфін затвердив порядок ротації митників
|Ціни на нафту тримаються в плюсі, але завершують тиждень падінням, Brent торгується нижче ніж $68 за барель
|В Україні завершили 50% фортифікаційних робіт, запланованих на 2025 рік — Умєров
Бізнес
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
|Керамічні акумулятори, що працюють на 50% довше та не займаються, готують до масового виробництва
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic