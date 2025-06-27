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АНАЛІТИКА

Качка: у новій торговій угоді з ЄС будуть дуже цікаві цифри

 

Україна сподівається незабаром оголосити про досягнення двосторонньої домовленості з Європейським Союзом щодо оновлення угоди про вільну торгівлю. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в п'ятницю на форумі "Держава та бізнес: від діалогу до партнерства".

За його словами, українська сторона успішно закріпила лінію лібералізації товарів з доданою вартістю та більшою глибиною перероблення. Найчутливішими залишаються сировинні товари.

"Це буде домовленість не тимчасова, не одностороння [як попередня - у вигляді автономних торгових заходів з боку ЄС], а стабільна, двостороння в рамках оновлення угоди про вільну торгівлю", - сказав Качка.

Він розповів, що переговорний процес з Євросоюзом відбувається непросто.

"Насправді кожен наш успіх в Європейському Союзі є і проблемою. Тому що кожен наш успіх потім обертається в те, що нам хочуть щось зменшити, десь посилити конкуренцію. І тому переговори вести складно. І це значить, що успіхів у нас багато на цьому ринку. Я думаю, що в нас будуть справді дуже цікаві цифри", - сказав Качка.

"Оголошення будуть дуже скоро і справді будуть гарними", - підсумував він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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