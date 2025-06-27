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Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

16:56 27.06.2025 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд не планує різких змін в податковій політиці на час дії воєнного стану.

"Важливий аспект - це сталість податкової політики. Тут не плануємо різких змін на час дії воєнного стану. Ми розуміємо, що бізнесу потрібен ресурс для зміцнення, відновлення, для модернізації", - сказав Шмигаль на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" в п'ятницю в Києві.

В то й же час, він підкреслив, що уряд активно працює з партнерами, щоб залучати прогнозовані опції зовнішнього фінансування на підтримку оборони, економіки і інфраструктури.

За словами прем'єра, за п'ять місяці 2025 року бізнес сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 1,5 трлн грн.

"Кожна гривня цінна і важлива, але всі свої внутрішні ресурси ми спрямовуємо на наші сили безпеки і оборони. У цьому, власне, і цінність українського бізнесу, бізнесу партнерів, які зберегли його тут", - підкреслив Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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