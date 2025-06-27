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Мінфін затвердив порядок ротації митників
16:09 27.06.2025 |
Міністерство фінансів затвердило порядок проведення ротації посадових осіб митних органів, спрямований на створення прозорої та ефективної митної служби.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.
Відповідно до нового порядку, зміна стаціонарного робочого місця митника в межах однієї митниці або з переведенням до іншої може відбуватися періодично з урахуванням рівня митних компетенцій. Ротація посадових осіб митних органів здійснюватиметься за їхньою згодою, яка фіксуватиметься в контракті про проходження служби.
Очікується, що такі зміни сприятимуть гнучкому управлінню персоналом, швидкому реагуванню на оперативні потреби та запобігатимуть формуванню стійких неформальних зв'язків на конкретних митних постах.
Крім того, ротація допоможе вирівняти навантаження на посадових осіб митних органів, зокрема у пунктах пропуску через державний кордон.
За результатами ротації керівники митниць інформуватимуть керівника Держмитслужби.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня Кабінет міністрів оновив систему оплати праці посадових осіб та працівників митних органів; тепер їхня заробітна плата безпосередньо залежатиме від професійної компетентності та результатів роботи.
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