В Україні завершили 50% фортифікаційних робіт, запланованих на 2025 рік — Умєров

Фортифікаційне будівництво виконується за планом. Станом на середину 2025 року Сили оборони вже виконали понад 50% запланованих робіт.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров під час спілкування з журналістами, цитує його «Укрінформ».

Він також зауважив, що у 2024 році військові частини виконали до 99,9% завдань з будівництва фортифікацій.

За словами Умєрова, підхід до будівництва змінився відповідно до тактики рф. Тепер роблять менші опорні пункти (60-70 м ходів сполучення) з антидроновим накриттям, щоб ефективно протистояти штурмам російських малих піхотних груп, підтримуваних БпЛА.

Загалом фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках, стверджує міністр. Сучасні укріплення маскують відповідно до місцевості й спеціально зменшують, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Як зазначив Умєров, усі завдання щодо фортифікацій виконують у взаємодії з командувачами відповідних угруповань військ.