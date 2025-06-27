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З державних тендерів зникає конкуренція: 90% закупівель проводять без торгів, – Рахункова палата

14:31 27.06.2025 |

Економіка

 

У 2024 році лише 10,3% закупівель за публічні кошти відбулися за конкурентною процедурою, а повністю відкритих торгів провели лише 11 - це 0,0003% від загальної кількості закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за результатами аналізу щорічного звіту Мінекономіки щодо функціонування системи публічних закупівель у 2024 році.

Передусім, у Рахунковій палаті зауважили, що звіт не містить даних щодо всіх закупівель за публічні кошти, а при його формуванні було використано лише дані електронної системи закупівель (ЕСЗ, не враховує "допорогові" закупівлі з очікуваною вартістю до 50 тис. грн, оборонні та деякі інші закупівлі).

При цьому встановлені на період воєнного стану правила надали можливість здійснювати переважну більшість закупівель шляхом укладання договорів без використання ЕСЗ та з одним учасником, що знижує конкуренцію, вказують аудитори.

"Так, згідно з даними зі звіту Мінекономіки, із понад 3,3 млн проведених у 2024 році закупівель, через ЕСЗ пройшло лише 340 тис. з очікуваною вартістю 637,11 млрд грн (10,3% загальної кількості закупівель або 67,79% від загальної суми закупівель). Решта ж закупівель - проведені без конкуренції", - наголосили у Рахунковій палаті.

При цьому із 10,3% конкурентних закупівель - 4,5% це лише процедури запиту пропозицій постачальника (інструмент в електронному каталозі Prozorro Market, яким замовник здійснює відбір постачальника у разі закупівлі товару), і 5,6% - відкриті торги з особливостями (відрізняються значно спрощеною процедурою, можуть відбутись, якщо пропозицію подасть лише 1 учасник). У підсумку більша половина торгів з особливостями (65%) відбулися саме з одним учасником.

"Отже у 2024 році відкритих торгів (як основної процедури конкурентної закупівлі в розумінні Закону про публічні закупівлі ст. 20) відбулося лише 11 (загальна сума - 10 млн грн). Це - 0,0003% від загальної кількості закупівель, що у 6 разів менше, ніж у 2023 році", - підрахували у Рахунковій палаті.

Відтак, Рахункова палата надала Мінекономіки низку рекомендацій, зокрема - працювати можливість відображення у щорічному звіті повної інформації про всі закупівлі, у тому числі оборонні та закупівлі до 50 тис. грн та інше.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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