Мінфін запровадить нову систему управління публічними інвестиціями

Міністерство фінансів України та ЮНІСЕФ напрацювали спільне бачення відновлення середньострокового бюджетного планування та нової системи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні.

Про це повідомляє Мінфін, передає Укрінформ.

Зазначається, що такі зміни обговорювались під час дводенної наради 25-26 червня, яка проходила під керівництвом першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна та заступника міністра Романа Єрмоличева. У заході взяли участь керівники фінансових органів обласних державних адміністрацій, Київської міської адміністрації та представники асоціацій місцевого самоврядування. Захід організували за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк KfW.

Мета зустрічі полягала у розробці підходів до якісного впровадження середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому рівнях з урахуванням потреб громадян, особливо дітей та вразливих груп.

"Середньострокове планування - це не просто технічний інструмент, а умова забезпечення нашої стійкості та відновлення. Ми маємо бути чесними із собою: ресурс обмежений, тому кожна гривня повинна працювати на результат. Саме для цього ми впроваджуємо нову систему управління публічними інвестиціями, яка базується на стратегічних пріоритетах, прозорості та фіскальній відповідальності", - підкреслив Улютін.

За його словами, нова система стане частиною загальнго бюджетного процесу та дозволить планувати найважливіші інвестиції на кілька років вперед разом із складанням бюджету. Улютін підкреслив, що хоча стратегічне інвестування важливе на національному рівні, відновлення починається з місцевого, тому важливо поєднати можливість громад реагувати на власні потреби з загальнодержавними пріоритетами.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів про соціальні зміни, які плануються на 2026-2028 роки. Зокрема, уряд працює над новими програмами підтримки сімей з дітьми та підвищенням соціальних виплат у 2026 році. Крім того, через брак точних даних про освіту складно розрахувати, скільки грошей потрібно буде виділити школам. Тому після схвалення головного бюджетного документа Мінфін дасть громадам поради, як планувати освітні витрати на наступні три роки.

"Стійке відновлення в Україні починається зі стратегічних інвестицій у людей - насамперед у дітей і молодь. Через вдосконалене бюджетне планування та управління публічними інвестиціями ми можемо зробити так, щоб кожна гривня, витрачена на місцевому рівні, ефективніше відповідала реальним потребам сімей і молодого покоління, особливо найбільш уразливих", - наголосила виконуюча обов'язки заступниці голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Еммануель Абріу.

За результатами наради учасники обговорили ключові аспекти бюджетного планування, вдосконалення нормативно-правової бази, питання розподілу освітньої субвенції, інтеграцію стратегічного, інвестиційного та бюджетного планування, а також роль цифрової екосистеми DREAM як інструменту прозорості та ефективності на всіх етапах проєктного циклу.