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АНАЛІТИКА

ДОТ уперше починає закупівлю «пакунку пораненого»

17:47 26.06.2025 |

Економіка

 


Державний оператор тилу (ДОТ) уперше розпочинає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців "пакунком пораненого", до якого входитиме адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

 

Йдеться, що перші торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошено, загальна сума становить близько 170 млн грн. Поставки заплановано на друге півріччя 2025 року, до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи МВС та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

 

Як повідомляє Міноборони, до літнього комплекту одягу входитимуть: адаптивні майки, фуфайки з короткими та довгими рукавами, шорти, штани та шкарпетки. Одяг підбиратиметься індивідуально, з урахуванням стану пораненого.

Гігієнічний набір включатиме: рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту, дезодорант, вологі та сухі серветки, гребінець, щітку для волосся, паперові вироби, прокладки тощо.

За матеріалами: Економічна правда
 

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