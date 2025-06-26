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В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій

17:39 26.06.2025 |

Економіка

 

В Україні середній розмір заробітної плати у травні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 355 грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що такий показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні Пенсійний фонд затвердив 26 червня 2025 року.

У квітні 2025 року цей показник становив 19 856,19 грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

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