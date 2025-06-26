Мінекономіки компенсує 50 агровиробникам загалом 6,8 млн грн вартості української с/г техніки

Міністерство економіки України затвердило за травневими заявками 50 агровиробників, які отримають загалом 6,8 млн грн за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства в четвер, агровиробники придбали широкий спектр с/г техніки та обладнання українського виробництва: культиватори різних типів, сівалки, обприскувачі, борони, подрібнювачі, плуги, автомобільні ваги, котки, вакуумні напівпричепи-цистерни, розкидачі добрив, елеваторні підйомники для зерна, бункери-накопичувачі, обладнання для утримання дійного стада, маніпулятори та додаткове обладнання.

Загалом у травні до програми долучилися агропідприємства з 17 областей України. Найбільше заявок подали аграрії з Дніпропетровської (7), Миколаївської (6), Київської та Черкаської областей (по 5).

"Для аграріїв - це (участь у програмі - ІФ-У) дієвий механізм оновлення технічного парку на вигідних умовах. Програма працює протягом усього року, хоча для виплат у межах поточного бюджету заявки приймаються до 1 грудня. Тож є час та можливості й покупку запланувати, і компенсацію за неї отримати", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки України Андрія Телюпи.

Як додали в Мінекономіки, виплати компенсацій за поданими травневими заявками здійснюватимуться через дев'ять банків-учасників програми. Найбільші обсяги компенсацій будуть перераховані через Укргазбанк - 2,89 млн грн, ПриватБанк - 2,46 млн грн та Укрексімбанк - 0,83 млн грн. Загалом в програмі беруть участь 34 банки.

Станом на червень в переліку техніки та обладнання, за яку можлива компенсація, наявні 13807 технічних найменувань від 157 виробників. В Мінекономіки нагадали, що на початку квітня уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання, тому тепер скористатися нею можуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.