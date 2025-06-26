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АНАЛІТИКА

Сплата туристичного збору зросла на третину: найпопулярніші регіони України

16:08 26.06.2025 |

Економіка

 

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що найпривабливіше місто для туристів - Київ. 25% сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн гривень).

Також серед лідерів такі області:

- Львівська - 24,7 млн грн,

- Івано-Франківська - 21,2 млн грн,

- Закарпатська - 10,5 млн гривень.

В податковій нагадали, що ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати - для громадян України;

- до 5 % - для іноземців.

За матеріалами: Економічна правда
 

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