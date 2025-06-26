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В Україні зростає імпорт вживаних легковиків: які моделі купують
15:46 26.06.2025 |
Від початку року імпорт вживаних легкових машин поступово зріс: за січень прибуло 14,5 тис. легковиків, у лютому - 17,7 тис., у березні - 20 тисяч, у квітні - 21,2 тис., у травні 22,5 тис.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Згідно з дослідженням, серед моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf. Друге місце у Skoda Octavia, третє - у Volkswagen Tiguan якому донедавна серйозну конкуренцію складала Audi Q5, проте тепер цей кросовер скоріше конкурує з електричним Tesla Model Y.
Йдеться, що середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж травня склав 9,6 року, подібно до того як і місяцем раніше.
Щодо преміальних моделей, у травні український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini, та 12 Maserati.
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