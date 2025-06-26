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Кабмін планує реструктуризувати $1,5 млрд кредиту ДПЗКУ на закупівлю зерна для КНР

12:33 26.06.2025 |

Економіка

 

Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію, повідомляється в проєкті змін до держбюджету-2025, оприлюдненому нардепом Ярославом Железняком в Telegram.

"Кабінет міністрів попросить Верховну Раду України надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 р.", - зазначається в документі.

Уряд очікує, що це дасть змогу провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

Кабінет міністрів у 2024 році вжив аналогічних заходів під час реструктуризації державних євробондів, євробондів "Укренерго", ВВП-варантів та кредитів Cargill. При цьому з власниками євробондів Україні вдалося домовитися, а з власниками ВВП-варантів - ні. У результаті на початку червня 2025 року Україна пропустила виплату розміром $665 млн. Досі не реструктуризовано й кредити Cargill.

ДПЗКУ у 2012 року домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Планувалось, що пізніше китайська сторона виділить ще $1,5 млрд на проєкти зрошення і розвитку зернової логістики. Але через фінансову неспроможність ДПЗКУ обов`язок щодо погашення кредиту ліг на державу, яка була його гарантом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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