З 1 липня Пенсійний фонд адмініструватиме усі соціальні виплати в Україні

З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, передає Укрінформ.

Наголошується, що для отримувачів соціальних виплат із нововведенням нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, отримуватимуть їх і надалі.

Завдяки передачі повноважень з адміністрування виплат ПФУ збільшується кількість місць для звернення: крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру Фонду.

Завдяки цифровізації процесів пришвидшиться і розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Після звернення людини до будь-якої доступної точки заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду - призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.