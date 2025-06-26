Мобільні оператори домовилися різко не підіймати тарифи в роумінгу для українців у ЄС

Українські і європейські оператори мобільного зв'язку підтвердили попередню готовність до пролонгації до кінця року Спільної заяви, яка дозволяє користуватись мобільним зв'язком у роумінгу за зниженими тарифами, повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"Українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації дії Спільної заяви, усвідомлюючи її критичне значення для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити дію Спільної заяви з липня до кінця грудня 2025 року", - йдеться у повідомленні НКЕК на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

У НКЕК нагадали, що поточний термін дії Спільної заяви спливає 9 липня 2025 року.

У зв'язку з цим НКЕК спільно з Єврокомісією та операторами працюють над продовженням терміну дії заяви до 31 грудня 2025 року, фактично до моменту повноцінного запровадження Roam like at home (RLAH) в Україні з 1 січня 2026 року, зазначено у повідомленні регулятора.

"Щодо тарифів, варто зазначити, що їхня кінцева вартість формується з урахуванням собівартості послуг, включно з витратами на міжоператорські розрахунки, доступ до мереж, а також особливості ринку кожної конкретної країни. Саме тому збереження домовленостей, закладених у межах Спільної заяви, є ключовим інструментом захисту споживачів від різкого зростання вартості послуг у роумінгу", - пояснили у НКЕК.

В рамках Спільної заяви українські громадяни мають змогу користуватися мобільним зв'язком у роумінгу на території країн-членів ЄС за зниженими тарифами або без додаткових доплат. Це фактично наближає умови до моделі RLAH, яка діє для країн Європейського Союзу.

Раніше, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації (Мінцифри) Михайло Федоров повідомив, що Україна може приєднатись до єдиного європейського роумінгового простору RLAH з 2026 року.

Як відомо, з 2022 року українці в Європі можуть користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг - завдяки тимчасовим спільним домовленостям між операторами України та ЄС, які були зафіксовані Спільною заявою (Joint Statement). 10 липня 2024 року термін дії Спільної заяви був продовжений на один рік (12 місяців).