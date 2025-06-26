В українських портах за п'ять місяців перевалили 78 тисяч TEU контейнерів

У січні-травні 2025 року в українських морських портах було оброблено 78 тис. TEU контейнерних вантажів, що майже вдвічі більше за показник минулого року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра з питань розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

«Протягом січня-травня цього року у нас зафіксовано 78 тис. TEU контейнерних вантажів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тобто ми бачимо поступове відновлення цього напряму перевезень та збільшення обсягів обробки контейнерів», - сказав заступник міністра.

За його інформацією, найбільше скорочення обсягів контейнерних перевезень було зафіксовано у 2023 році - усього 67 тис. TEU. Це більш як у два рази менше, ніж було оброблено у перший рік повномасштабного вторгнення - 157,7 тис. TEU.

У 2024 році відбулося певне пожвавлення ринку, завдяки чому за підсумками року було досягнуто показник у майже 130 тис. TEU.

Незважаючи на це, як підкреслив Кашуба, до показників роботи сектору контейнерних перевезень до початку повномасштабного вторгнення ще далеко.

«...тому що цей спосіб перевезень дуже сильно реагує на безпекову складову. У контейнерних перевезеннях здебільшого залучені світові оператори, чиї безпекові стандарти наразі не дозволяють у повному обсязі повернутися до роботи в нашій акваторії», - наголосив він.

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