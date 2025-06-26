Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В українських портах за п'ять місяців перевалили 78 тисяч TEU контейнерів

09:40 26.06.2025 |

Економіка

 

У січні-травні 2025 року в українських морських портах було оброблено 78 тис. TEU контейнерних вантажів, що майже вдвічі більше за показник минулого року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра з питань розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

«Протягом січня-травня цього року у нас зафіксовано 78 тис. TEU контейнерних вантажів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тобто ми бачимо поступове відновлення цього напряму перевезень та збільшення обсягів обробки контейнерів», - сказав заступник міністра.

За його інформацією, найбільше скорочення обсягів контейнерних перевезень було зафіксовано у 2023 році - усього 67 тис. TEU. Це більш як у два рази менше, ніж було оброблено у перший рік повномасштабного вторгнення - 157,7 тис. TEU.

У 2024 році відбулося певне пожвавлення ринку, завдяки чому за підсумками року було досягнуто показник у майже 130 тис. TEU.

Незважаючи на це, як підкреслив Кашуба, до показників роботи сектору контейнерних перевезень до початку повномасштабного вторгнення ще далеко.

«...тому що цей спосіб перевезень дуже сильно реагує на безпекову складову. У контейнерних перевезеннях здебільшого залучені світові оператори, чиї безпекові стандарти наразі не дозволяють у повному обсязі повернутися до роботи в нашій акваторії», - наголосив він.

Як повідомлялося, ​​ДП «Адміністрація морських портів України» тестує підводні дрони для інспекції портової інфраструктури. Апаратуру для безоплатного випробування надала норвезька сторона.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6620
  0,1304
 0,31
EUR
 1
 48,3238
  0,1846
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3029  0,09 0,22 41,8479  0,13 0,31
EUR 48,2125  0,10 0,21 48,9268  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6700  0,13 0,32 41,6800  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес