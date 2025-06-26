Міжнародна торгова палата ICC сприяє виходу українського бізнесу за межі Європи – інтерв’ю

Міжнародна торгова палата ICC сприяє виходу українського бізнесу за межі Європи - зокрема, на ринки Латинської Америки та Африки, повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна » генеральний секретар ICC Джон В. Х. Дентон.

"Ми вже привозили делегації українських компаній у Боготу і Найробі. Це дає їм міжнародне визнання і сприяє залученню нових партнерів", - зазначив він.

ICC (Міжнародна торгова палата) - найбільша у світі бізнес-організація, що представляє інтереси приватного сектору на глобальному рівні. Штаб-квартира розташована в Парижі. Понад 170 країн-учасниць, понад 45 мільйонів компаній, підприємців і бізнес-асоціацій по всьому світу.

Статус: має статус спостерігача при ООН і тісно співпрацює з СОТ, G20, МВФ та іншими міжнародними структурами.

ICC розробляє глобальні стандарти та правила ведення бізнесу (наприклад, Incoterms®); розв'язує міжнародні спори через Міжнародний арбітражний суд ICC - одну з найавторитетніших арбітражних структур у світі; просуває вільну торгівлю, сталий розвиток і цифровізацію економіки.

Детальніше в інтерв'ю - https://interfax.com.ua/news/interview/1082092.html



