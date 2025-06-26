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АНАЛІТИКА

ICC запровадила знижені тарифи для українських компаній при зверненні до Міжнародного арбітражного суду

23:43 25.06.2025 |

Економіка

 

Міжнародна торгова палата (ICC) запровадила знижені тарифи для українських компаній при зверненні до Міжнародного арбітражного суду ICC. Про це повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» генеральний секретар ICC Джон В. Х. Дентон.

«Так, рішення про зниження тарифів було реалізовано, щоб усунути бар'єри до вирішення комерційних спорів для українського бізнесу», - зазначив він.

Крім того, за словами генерального секретаря ICC, цифрова платформа ICC One Click тепер доступна українською мовою та інтегрована в мережу регіональних торгово-промислових палат. Про це він також повідомив в інтерв'ю агентству.

«Українські малі та середні підприємства (МСП) уже використовують платформу, проходять навчання та інтегруються в міжнародні ланцюжки поставок», - додав Дентон.

ICC (International Chamber of Commerce) - найбільша у світі бізнес-організація, що представляє інтереси приватного сектора на глобальному рівні.

Штаб-квартира: Париж, Франція.

Країни-учасниці: понад 170.

Члени: понад 45 мільйонів компаній, підприємців і бізнес-асоціацій по всьому світу

Статус: має статус спостерігача при ООН, тісно співпрацює з СОТ, G20, МВФ та іншими міжнародними структурами.

ICC розробляє глобальні стандарти та правила ведення бізнесу (наприклад, Incoterms®), розв'язує міжнародні спори через Міжнародний арбітражний суд ICC - одну з найавторитетніших арбітражних структур у світі, а також просуває вільну торгівлю, сталий розвиток і цифровізацію економіки.

Детальніше в інтерв'ю: https://interfax.com.ua/news/interview/1082092.html
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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