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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
ІСС проведе в Римі круглий стіл щодо гарантій експортного фінансування в рамках Конференції з відновлення України
23:42 25.06.2025 |
Міжнародна торговельна палата (ІСС) проведе круглий стіл з питань гарантій експортного фінансування в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі. Про це повідомив у інтерв'ю генеральний секретар ІСС Джон Дентон.
За його словами, однією з головних перешкод для інвестицій є відсутність страхового покриття ризиків.
"Ми запросили банки, уряди, бізнес - щоб вирішити це питання", - додав він.
URC2025 відбудеться з 10 по 11 липня 2025 року. Це буде четверта Конференція з питань відновлення України, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України
ICC (Міжнародна торгова палата) - найбільша у світі
бізнес-організація, що представляє інтереси приватного сектора на
глобальному рівні. Штаб-квартира розташована в Парижі. Понад 170
країн-учасниць, понад 45 мільйонів компаній, підприємців і
бізнес-асоціацій по всьому світу.
Статус: має статус спостерігача при ООН і тісно співпрацює з СОТ, G20, МВФ та іншими міжнародними структурами
ICC розробляє глобальні стандарти та правила ведення бізнесу (наприклад, Incoterms®); розв'язує міжнародні спори через Міжнародний арбітражний суд ICC - одну з найавторитетніших арбітражних структур у світі; просуває вільну торгівлю, сталий розвиток і цифровізацію економіки.
Детальніше в інтерв'ю - https://interfax.com.ua/news/interview/1082092.html
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