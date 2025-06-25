Україна залишається інвестиційно-привабливою країною – генеральний секретар Міжнародної торгової палати

Україна залишається інвестиційно-привабливою країною, якщо ризики зрозумілі та керовані, заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC) Джон В. Г. Х. Дентон.

"Україна - інвестиційно придатна країна. Важливо не ігнорувати ризики, а розуміти їх і вміти ними керувати", - підкреслив Дентон. За його словами, приватний сектор має стати «фундаментом післявоєнного відновлення».

ICC (Міжнародна торгова палата) - найбільша у світі бізнес-організація, що представляє інтереси приватного сектора на глобальному рівні. Штаб-квартира розташована в Парижі. Понад 170 країн-учасниць, понад 45 мільйонів компаній, підприємців і бізнес-асоціацій по всьому світу.

Статус: має статус спостерігача при ООН і тісно співпрацює з СОТ, G20, МВФ та іншими міжнародними структурами

ICC розробляє глобальні стандарти та правила ведення бізнесу (наприклад, Incoterms®); розв'язує міжнародні спори через Міжнародний арбітражний суд ICC - одну з найавторитетніших арбітражних структур у світі; просуває вільну торгівлю, сталий розвиток і цифровізацію економіки.