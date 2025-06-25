Майже 70% українців не мають заощаджень через низькі доходи – опитування

Більшість українців - 68% - зізналися, що не тримають грошей у банках через відсутність заощаджень внаслідок низького рівня доходів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ще чверть опитаних (25%) заявили, що не тримають гроші в банках через недовіру до фінансової системи.

Інші причини включають високий рівень постійних витрат, нестабільні доходи або відсутність постійної роботи.

Після отримання виплат на банківську картку опитані найчастіше знімають лише частину готівки, а решту витрачають із картки - так чинять 36% респондентів. Інші 26% знімають готівку мінімально і користуються переважно картою.

Найменше банківські картки використовують мешканці сіл, люди з низькими доходами та старші респонденти. Водночас молодь та більш забезпечені українці частіше відкладають гроші і використовують банківські сервіси.

Попри складну економічну ситуацію, частка тих, хто тримає більшу частину грошей у банках, зросла на 3% проти 2023 року. Загалом 29% респондентів зберігають у банках принаймні половину своїх заощаджень.

Найпоширенішим типом банківського рахунку серед населення є зарплатний картковий рахунок - ним володіють близько половини опитаних (49%). Про наявність поточного рахунку в гривні зазначили 36%, ще 31% - мають пенсійний картковий рахунок.

Також зросла загальна довіра до банківської системи – з 64% у 2023 році до 68% у 2025 році.

Довідка

Опитування проводили у квітні-травні 2025 року серед жителів України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Вибірка становить 2000 респондентів. Метод проведення опитування - особисті формалізовані інтерв'ю (face-to-face). Статистична похибка - не більш ніж 2,2%.