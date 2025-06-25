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В Україні випробували вітчизняний аналог російських КАБів – відео
Український аналог російських комплектів УМПК, також відомих як КАБи, вже проходить випробування і досягнув дальності у 60 км. За його розробку взялося конструкторське бюро "Медоїд", пише Defense Express.
Українська версія УМПК являє собою крила з системою корегування польоту, які встановлюються на звичайну 500 кг авіаційну бомбу. На перших зображеннях, опублікованих українським виданням, видно, що українській КАБ випробовували з фронтового бомбардувальника Су-24.
За словами розробників, їх модуль встановлюється на бомбу протягом кількох хвилин. Крила та компоненти модуля виробляють українські підприємства. Навігація теж вітчизняного виробництва, але, як зазначають у КБ, вже зараз є рішення випробувати на українському КАБі системи від провідного французького виробника, щоб знизити ефективність дії ворожого РЕБ.
Вартість одного дослідного модуля нині складає 1,2 млн гривень, або ж 25 тис. доларів. Не виключено, що за умови масового виробництва ціна виробу буде нижчою.
Передбачається, що розробникам вдасться досягнути дальності польоту до 80 км, тобто на 20 км більше від вже досягнутих показників. Наразі скиди бомб відбувалися з горизонтального польоту.
У КБ "Медоїд" наголошують, що попри непогані результати, головною проблемою розробки залишається нестача грошей.
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