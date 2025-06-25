Фінансові новини
- |
- 25.06.25
- |
- 21:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України
14:47 25.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський у Гаазі провів зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, піч час котрої, зокрема, обговорили розвиток оборонного спільного виробництва та пріоритети України під час головування Данії в Раді Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Офісу президента України у середу.
Зазначається, що особливу увагу приділили поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї і в Україні, і в Данії. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить EUR1,26 млрд для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.
"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", - сказав президент.
Як повідомляється, сторони обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться із 1 липня. Зеленський наголосив, що Україна готова до швидкого просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів та розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.
"Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС", - зазначив президент.
Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.
Також темою розмови були актуальні потреби українських військових і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держави НАТО взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат
|Саміт НАТО визнав Росію «довгостроковою загрозою» для всього Альянсу
|Норвегія виділить Україні понад $640 мільйонів на закупівлю дронів
|Кабмін схвалив зміни до держбюджету для фінансування оборони: Видатки зростуть на 450 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна залишається інвестиційно-привабливою країною – генеральний секретар Міжнародної торгової палати
|Третя українська компанія почала постачати біометан у Європу
|Майже 70% українців не мають заощаджень через низькі доходи – опитування
|В Україні випробували вітчизняний аналог російських КАБів – відео
|У Раді зареєстрували законопроєкти про компенсацію промислових інвестицій
|У Реєстрі збитків з'явилася нова можливість: можна подати заяву про втрату доступу до нерухомості на окупованих територіях
Бізнес
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів
|DeepSeek співпрацює з китайськими військовими та обходить експортні обмеження США — Reuters
|Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
|Нові зубні імпланти ростуть і відчуваються як справжні зуби
|Відбулася найбільша DDoS-атака в історії — 37,4 ТБ даних за 45 секунд