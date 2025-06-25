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Україна розпочала скринінг ЄС у сфері транспорту

Україна розпочала скринінг ЄС у сфері транспорту

 

Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія розпочали офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС за двома переговорними розділами - 14 "Транспорт" та 21 "Транс'європейські транспортні мережі".

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Мінрозвитку.

"Розділи "Транспорт" та "Транс'європейські транспортні мережі" - одні з найбільших та найскладніших розділів для аналізу та приведення у відповідність до стандартів ЄС, адже йдеться не лише про питання законодавства, а й про фізичну інфраструктуру, технічні регламенти. Загалом, це майже 3 тис. нормативних актів. З них майже 400 потрібно імплементувати до українського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Українську делегацію у Брюсселі представляють перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум та заступники міністра Сергій Деркач, Олексій Балеста, Андрій Кашуба.

Україна розпочала скринінг ЄС у сфері транспорту

 

До скринінгу також залучені керівники структурних підрозділів міністерства, представники підприємств та установ, що працюють у сфері транспорту та інфраструктури.

Скринінг відбуватиметься чотири дні - по 27 червня включно.

Перший день було присвячено питанням автомобільного транспорту, екологічності транспортних засобів та інтелектуальним транспортним системам.
Ключові теги: ЄС
 

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