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Україна розпочала скринінг ЄС у сфері транспорту
23:18 24.06.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія розпочали офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС за двома переговорними розділами - 14 "Транспорт" та 21 "Транс'європейські транспортні мережі".
Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Мінрозвитку.
"Розділи "Транспорт" та "Транс'європейські транспортні мережі" - одні з найбільших та найскладніших розділів для аналізу та приведення у відповідність до стандартів ЄС, адже йдеться не лише про питання законодавства, а й про фізичну інфраструктуру, технічні регламенти. Загалом, це майже 3 тис. нормативних актів. З них майже 400 потрібно імплементувати до українського законодавства", - йдеться у повідомленні.
Українську делегацію у Брюсселі представляють перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум та заступники міністра Сергій Деркач, Олексій Балеста, Андрій Кашуба.
До скринінгу також залучені керівники структурних підрозділів міністерства, представники підприємств та установ, що працюють у сфері транспорту та інфраструктури.
Скринінг відбуватиметься чотири дні - по 27 червня включно.
Перший день було присвячено питанням автомобільного транспорту, екологічності транспортних засобів та інтелектуальним транспортним системам.
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