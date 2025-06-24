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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ роботизований комплекс TERMIT
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT.
"TERMIT - гусеничний роботизований комплекс. Це - нова ітерація комплексу. Чимало зразків попередньої моделі працюють на фронті. Їх використовують, наприклад, для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога", - повідомляється на сайті Міноборони.
TERMITи також можуть бути й носіями бойових модулів. "Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення", - зазначено у дописі.
TERMIT здатен перевозити до трьох центнерів ваги. Цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо. "Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів", - йдеться у пресрелізі.
Залежно від поставлених завдань НРК TERMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження.
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