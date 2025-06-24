Падіння цін промвиробників в Україні у травні 2025р сповільнилося до 2,4% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у травні 2025 року
знизилися на 2,4%, у квітні - на 3,7%, тоді як у березні зафіксоване
зростання цін становило 0,7%, у лютому - 1,1%, у січні - 0,6%,
повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнив, що у межах України у травні до квітня поточного
року ціни промвиробників впали на 2,6%, а у разі постачання за межі
країни - на 0,7%.
Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного
місяця минулого року) за підсумками травня 2025 року ціни у
промисловості зросли на 28,9%.
У січні-травні 2025 року зростання цін промвиробників становило 38,1% до аналогічного періоду 2024 року.
За даними статвідомства, у травні порівняно з квітнем поточного року
падіння цін промвиробників відбулося за рахунок зниження цін у
постачанні електроенергії та газу – на 6,7%, виробництві енергії – на
4,9%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 0,7%, у
видобутку металевих руд - на 2,3%, добуванні сирої нафти та природного
газу – на 0,7%, тоді як у видобутку кам’яного вугілля ціни зросли на
0,6%.
Ціни також зросли у виробництві машин та устаткування – на 3%,
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виготовлені виробів з
деревини – на 1,2%, у харчовій промисловості, виробництві гумових та
пластмасових виробів - на 0,8%, виробництві товарів короткострокового
використання – на 0,7%, у машинобудуванні - на 0,6%, в переробній
промисловості – на 0,5%, у виробництві фармпродукції – на 0,4%,
виробництві товарів тривалого використання – на 0,3%.
Водночас ціни знизилися у текстильному виробництві – на 1,7%,
виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 0,8%, на
металургійних підприємствах та у хімічній промисловості –на 0,3%.
Зміна цін виробників промислової продукції в травні 2025 року*, %
|
| травень до квітня 2025
| травень 2025 до травня 2024
| січень-травень 2025 до січня-травня 2024
| Промисловість
| 97.6
| 128.9
| 138.1
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 99.3
| 103.0
| 106.7
| Добування кам'яного вугілля
| 100.6
| 102.3
| 100.9
| Добування сирої нафти та природного газу
| 99.3
| 103.7
| 109.0
| Добування металевих руд
| 97.7
| 104.0
| 110.5
| Переробна промисловість
| 100.5
| 113.9
| 113.6
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 100.8
| 121.9
| 121.4
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 103.6
| 121.4
| 114.6
| Виробництво молочних продуктів
| 100.0
| 119.2
| 120.5
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 100.2
| 117.7
| 116.6
| Виробництво цукру
| 103.3
| 108.6
| 103.1
| Виробництво напоїв
| 100.4
| 109.8
| 108.9
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 98.3
| 108.5
| 109.6
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.2
| 109.5
| 108.0
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 99.2
| 97.7
| 90.7
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 99.7
| 108.4
| 109.3
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 100.4
| 124.0
| 128.3
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.8
| 109.7
| 109.9
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 99.7
| 107.9
| 109.0
| Машинобудування
| 100.6
| 109.6
| 109.2
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 101.2
| 109.1
| 108.0
| Виробництво електричного устаткування
| 100.0
| 111.2
| 111.7
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 102.0
| 111.8
| 110.4
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 99.9
| 108.0
| 108.1
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 94.3
| 145.7
| 167.5
| Товари проміжного споживання
| 100.1
| 109.4
| 110.5
| Інвестиційні товари
| 100.4
| 110.1
| 110.3
| Споживчі товари короткострокового використання
| 100.7
| 119.9
| 119.6
| Споживчі товари тривалого використання
| 100.3
| 105.8
| 106.0
| Енергія
| 95.1
| 137.6
| 155.6
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.