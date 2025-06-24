Падіння цін промвиробників в Україні у травні 2025р сповільнилося до 2,4% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у травні 2025 року знизилися на 2,4%, у квітні - на 3,7%, тоді як у березні зафіксоване зростання цін становило 0,7%, у лютому - 1,1%, у січні - 0,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнив, що у межах України у травні до квітня поточного року ціни промвиробників впали на 2,6%, а у разі постачання за межі країни - на 0,7%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками травня 2025 року ціни у промисловості зросли на 28,9%.

У січні-травні 2025 року зростання цін промвиробників становило 38,1% до аналогічного періоду 2024 року.

За даними статвідомства, у травні порівняно з квітнем поточного року падіння цін промвиробників відбулося за рахунок зниження цін у постачанні електроенергії та газу – на 6,7%, виробництві енергії – на 4,9%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 0,7%, у видобутку металевих руд - на 2,3%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 0,7%, тоді як у видобутку кам’яного вугілля ціни зросли на 0,6%.

Ціни також зросли у виробництві машин та устаткування – на 3%, комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виготовлені виробів з деревини – на 1,2%, у харчовій промисловості, виробництві гумових та пластмасових виробів - на 0,8%, виробництві товарів короткострокового використання – на 0,7%, у машинобудуванні - на 0,6%, в переробній промисловості – на 0,5%, у виробництві фармпродукції – на 0,4%, виробництві товарів тривалого використання – на 0,3%.

Водночас ціни знизилися у текстильному виробництві – на 1,7%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 0,8%, на металургійних підприємствах та у хімічній промисловості –на 0,3%.

Зміна цін виробників промислової продукції в травні 2025 року*, %

травень до квітня 2025 травень 2025 до травня 2024 січень-травень 2025 до січня-травня 2024 Промисловість 97.6 128.9 138.1 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 99.3 103.0 106.7 Добування кам'яного вугілля 100.6 102.3 100.9 Добування сирої нафти та природного газу 99.3 103.7 109.0 Добування металевих руд 97.7 104.0 110.5 Переробна промисловість 100.5 113.9 113.6 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 100.8 121.9 121.4 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 103.6 121.4 114.6 Виробництво молочних продуктів 100.0 119.2 120.5 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 100.2 117.7 116.6 Виробництво цукру 103.3 108.6 103.1 Виробництво напоїв 100.4 109.8 108.9 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 98.3 108.5 109.6 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.2 109.5 108.0 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 99.2 97.7 90.7 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 99.7 108.4 109.3 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 100.4 124.0 128.3 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.8 109.7 109.9 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 99.7 107.9 109.0 Машинобудування 100.6 109.6 109.2 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 101.2 109.1 108.0 Виробництво електричного устаткування 100.0 111.2 111.7 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 102.0 111.8 110.4 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 99.9 108.0 108.1 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 94.3 145.7 167.5 Товари проміжного споживання 100.1 109.4 110.5 Інвестиційні товари 100.4 110.1 110.3 Споживчі товари короткострокового використання 100.7 119.9 119.6 Споживчі товари тривалого використання 100.3 105.8 106.0 Енергія 95.1 137.6 155.6

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.