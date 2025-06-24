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Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд - Зеленський
15:52 24.06.2025 |
Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд, що включає майже 1000 видів продукції, проте 40% не має належного фінансування, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Наш оборонний виробничий потенціал перевищив 35 мільярдів доларів США. Він включає майже 1000 видів продукції, від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40 відсотків цього потенціалу не має належного фінансування", - сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО.
Президент зазначив, що Україна може виробляти понад 8 мільйонів безпілотників різних типів щороку, проте фінансування дозволяє виробляти набагато менше.
"Водночас Росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки Росії в інших країнах. Тому наша єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу Росії", - додав Зеленський.
Він наголосив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включаючи обмін досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає найбільше.
Президент закликав учасників форму збільшити інвестиції в Україну у спільне виробництво зброї - "і вся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною нової, більш потужної європейської системи оборони та безпеки".
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