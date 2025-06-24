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До держбюджету за п'ять місяців надійшов понад ₴61 мільярд військового збору
13:35 24.06.2025 |
У січні - травні 2025 року до державного бюджету надійшло 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що основною причиною зростання надходжень стало підвищення з 1 грудня 2024 року ставки військового збору до 5%, а також свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських військових.
Найбільші внески до військового збору за регіонами склали: Київ - 20,1 млрд грн, Дніпропетровська область - 7,1 млрд грн, Львівська область - 4,7 млрд грн, Харківська область - 3,9 млрд грн.
У ДПС нагадали, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків за різними ставками: ФОПи першої, другої та четвертої груп сплачують 10% від мінімальної зарплати (800 грн щомісяця у 2025 році), платники єдиного податку третьої групи - 1% від доходу щоквартально, підприємці на загальній системі - 5% від чистого річного доходу, а з найманих працівників утримується 5% від зарплати.
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