До держбюджету за п'ять місяців надійшов понад ₴61 мільярд військового збору

У січні - травні 2025 року до державного бюджету надійшло 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що основною причиною зростання надходжень стало підвищення з 1 грудня 2024 року ставки військового збору до 5%, а також свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських військових.

Найбільші внески до військового збору за регіонами склали: Київ - 20,1 млрд грн, Дніпропетровська область - 7,1 млрд грн, Львівська область - 4,7 млрд грн, Харківська область - 3,9 млрд грн.

У ДПС нагадали, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків за різними ставками: ФОПи першої, другої та четвертої груп сплачують 10% від мінімальної зарплати (800 грн щомісяця у 2025 році), платники єдиного податку третьої групи - 1% від доходу щоквартально, підприємці на загальній системі - 5% від чистого річного доходу, а з найманих працівників утримується 5% від зарплати.