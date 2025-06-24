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Українці в травні збільшили купівлю нових авто
11:53 24.06.2025 |
Впродовж травня українці та місцеві підприємства придбали 6,7 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% більше, ніж рік тому, та на 11,2% - порівняно з квітнем.
Про повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Згідно з дослідженням, більшість нових легковиків, як звичайно (97,5%, 6526 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,5% (166 шт.).
За даними аналітиків, в першу трійку найпопулярніших моделей увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota LC Prado. Досить швидко прорвався до рейтингу найпопулярніших легковиків (7 сходинка) молодий Volkswagen ID Unix - перший у світі "AI‑SUV‑купе" від VW, створений виключно для Китаю.
Як йдеться в дослідженні, серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (86 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі "Єврокар".
Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі у кількостях що не перевищують десяти машин.
За пріоритетами пального у сегменті нових легковиків, найбільша частка у бензинових версій - 35,8%. Не надто відстають від них варіанти з гібридними силовими установками, частка яких 27,2%. Електромобілі з охопленням 18,7% ринку обійшли дизельні машини, які зацікавили 18,3% покупців.
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