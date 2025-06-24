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АНАЛІТИКА

В Дія.Сіті увійшли понад 300 Defense​ Tech компаній

09:43 24.06.2025 |

Економіка

 

Понад триста компаній, які спеціалізуються на оборонних технологіях, зареєструвалися як резиденти спеціального правового режиму Дія.Сіті.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

За інформацією міністерства, серед учасників - як українські розробники, зокрема Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera, так і міжнародні компанії: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.

Як зазначають у Мінцифри, ці компанії працюють над створенням дронів, систем радіоелектронної боротьби, навігаційних комплексів, технологій розмінування та роботизованих платформ, що можуть використовуватись в оборонній сфері.

У міністерстві також підкреслюють, що резидентство в Дія.Сіті передбачає низку інструментів для розвитку бізнесу. Серед них:

* пільгове податкове навантаження,

* можливість прозорого корпоративного структурування,

* інструменти залучення венчурних інвестицій,

* гарантії захисту інтелектуальної власності,

* право на бронювання спеціалістів
За матеріалами: Економічна правда
 

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