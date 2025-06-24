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В Дія.Сіті увійшли понад 300 Defense Tech компаній
09:43 24.06.2025 |
Понад триста компаній, які спеціалізуються на оборонних технологіях, зареєструвалися як резиденти спеціального правового режиму Дія.Сіті.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
За інформацією міністерства, серед учасників - як українські розробники, зокрема Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera, так і міжнародні компанії: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.
Як зазначають у Мінцифри, ці компанії працюють над створенням дронів, систем радіоелектронної боротьби, навігаційних комплексів, технологій розмінування та роботизованих платформ, що можуть використовуватись в оборонній сфері.
У міністерстві також підкреслюють, що резидентство в Дія.Сіті передбачає низку інструментів для розвитку бізнесу. Серед них:
* пільгове податкове навантаження,
* можливість прозорого корпоративного структурування,
* інструменти залучення венчурних інвестицій,
* гарантії захисту інтелектуальної власності,
* право на бронювання спеціалістів
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