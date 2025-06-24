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За тиждень Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах майже ₴838 мільйони

23:02 23.06.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України 16 - 20 червня провів у системі Prozorro.Продажі 9 успішних онлайн-аукціонів з приватизації, на яких залучив до бюджету 837,9 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що загалом за лоти змагалися 39 учасників, тобто у середньому на лот припадало 4,33 охочих придбати державні об'єкти. Ціни об'єктів зросли в середньому в 3,18 раза.

Найдорожчим активом минулого тижня стали 100% акцій ДАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" у місті Києві. За об'єкт змагалися 5 учасників, а вартість лота зросла до 805 млн грн.

Також мав попит серед інвесторів єдиний майновий комплекс "Технік" у столиці. За об'єкт змагалися 11 учасників, вартість зросла до 20,1 млн грн.

Цього тижня команда Фонд планує провести 9 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі - єдині майнові комплекси ДП "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз" (Львів) та ДП "Науковий центр точного машинобудування" (Київ).

За інформацією ФДМУ, 16 - 20 червня також проведено 51 аукціон з оренди держмайна, з них 31 - відбувся; в онлайн-торгах взяли участь 69 учасників.

Сукупна вартість активів зросла у 3,30 раза від початкової - до 402,6 тис. грн.

Цього тижня планується провести 40 аукціонів з оренди державного майна.
 

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