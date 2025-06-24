Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова служба перевиконала план надходження ПДВ на ₴11,7 мільярда

22:58 23.06.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба у січні-травні 2025 року перевиконала планові показники Мінфіну з надходження до державного бюджету податку на додану вартість на 9,5%.

Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає Укрінформ.

Зазначається, що загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (або на 22 млрд грн).

У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн, що становить 93,4% від плану. В ДПС пояснюють, що це тимчасове відхилення має об'єктивні економічні причини: рекордне зростання відшкодувань ПДВ, збільшення обсягів імпортних операцій та сезонний спад економічної активності.

Зокрема, у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення. З початку року відшкодували рекордну суму ПДВ - 70,9 млрд грн, що майже на чверть більше, ніж за п'ять місяців минулого року.

Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5%. За п'ять місяців надходження до бюджету склали понад 520,5 млрд грн, план перевиконано на 51,8 млрд грн (або на 11%).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4584  0,15 0,37 42,1304  0,15 0,36
EUR 47,8380  0,18 0,37 48,6480  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,01 0,02 41,8700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес