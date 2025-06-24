Фінансові новини
- |
- 24.06.25
- |
- 03:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податкова служба перевиконала план надходження ПДВ на ₴11,7 мільярда
22:58 23.06.2025 |
Державна податкова служба у січні-травні 2025 року перевиконала планові показники Мінфіну з надходження до державного бюджету податку на додану вартість на 9,5%.
Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає Укрінформ.
Зазначається, що загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (або на 22 млрд грн).
У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн, що становить 93,4% від плану. В ДПС пояснюють, що це тимчасове відхилення має об'єктивні економічні причини: рекордне зростання відшкодувань ПДВ, збільшення обсягів імпортних операцій та сезонний спад економічної активності.
Зокрема, у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення. З початку року відшкодували рекордну суму ПДВ - 70,9 млрд грн, що майже на чверть більше, ніж за п'ять місяців минулого року.
Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5%. За п'ять місяців надходження до бюджету склали понад 520,5 млрд грн, план перевиконано на 51,8 млрд грн (або на 11%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іран завдав ударів по базах США в Катарі та Іраку
|Конкурс на керівника БЕБ: фаворитами комісії стали два топдетективи НАБУ
|Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 мільярда
|За тиждень Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах майже ₴838 мільйони
|Податкова служба перевиконала план надходження ПДВ на ₴11,7 мільярда
|НБУ переглянув дані платіжного балансу за 2024 рік та початок 2025-го
|На АЗС зросли ціни на бензин і дизпальне
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез