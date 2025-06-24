Податкова служба перевиконала план надходження ПДВ на ₴11,7 мільярда

Державна податкова служба у січні-травні 2025 року перевиконала планові показники Мінфіну з надходження до державного бюджету податку на додану вартість на 9,5%.

Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає Укрінформ.

Зазначається, що загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (або на 22 млрд грн).

У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн, що становить 93,4% від плану. В ДПС пояснюють, що це тимчасове відхилення має об'єктивні економічні причини: рекордне зростання відшкодувань ПДВ, збільшення обсягів імпортних операцій та сезонний спад економічної активності.

Зокрема, у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення. З початку року відшкодували рекордну суму ПДВ - 70,9 млрд грн, що майже на чверть більше, ніж за п'ять місяців минулого року.

Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5%. За п'ять місяців надходження до бюджету склали понад 520,5 млрд грн, план перевиконано на 51,8 млрд грн (або на 11%).