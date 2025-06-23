НБУ переглянув дані платіжного балансу за 2024 рік та початок 2025-го

Національний банк України переглянув дані платіжного балансу за 2024 рік та перший квартал 2025 року з урахуванням уточнених даних міжнародного поштового трафіку.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку, передає Укрінформ.

Регулятор зазначає, що з 2016 року Національний банк отримував від Державної митної служби інформацію, яка формувалась на основі паперових документів та містила дані тільки про посилки, які підлягали оподаткуванню.

Натомість впровадження електронної системи митного оформлення поштових та експрес-відправлень надало змогу істотно збільшити охоплення міжнародного поштового трафіку. Завдяки цьому реальні обсяги імпорту через поштові відправлення виявилися в рази більшими: 1,6 млрд дол. за перший квартал 2025 року та 3,5 млрд дол. за 2024 рік проти попередніх показників у 53 млн дол. та 228 млн дол. відповідно.

Також переглянуто обсяги поштового експорту: з кількох сотень тисяч доларів на рік до 173 млн дол. США за перший квартал 2025 року.

Крім того, НБУ скоригував дані за статтею "Подорожі", виключивши з неї витрати українців, які живуть за кордоном понад рік. Це зменшило показники імпорту на 1,3 млрд дол. у 2024 році та на 264 млн дол. у першому кварталі 2025 року.

У результаті перегляду даних від'ємне сальдо поточного рахунку за 2024 рік збільшено з 13,7 до 15,9 млрд дол., у першому кварталі 2025 року - з 5,8 до 6,9 млрд дол.