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Україна отримала кредит на $190 мільйонів від Світового банку для відновлення мостів і доріг
17:21 23.06.2025 |
Україна отримала $190 мільйонів в рамках спільного зі Світовим банком проєкту "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)".
Цей проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури та відновлення мостів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Позика надається Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який фінансується за підтримки уряду Японії.
У Мінфіні уточнили, що проєкт DRIVE передбачає:
* збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, у тому числі капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів);
* реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення;
* технічну допомогу та управління проєктами у сфері підтримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.
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