Кабмін скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення - Шмигаль

Кабінет міністрів скерував 22 млрд грн, які надали партнери, на потреби відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передаємо на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за підсумками позачергового засіданні уряду в понеділок.

За його словами, також близько 1,4 млрд грн від JICA виділено на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів.

Крім того, майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу розподілено на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.