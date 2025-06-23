Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

 

Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Нової Зеландії Крістофер Люксон та Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України на суму NZD16 млн ($9,4 млн) напередодні саміту НАТО в Гаазі цього тижня, повідомляється на сайті новозеландського уряду в понеділок.

"Нова Зеландія солідарна з Україною. Її самооборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення Росії залишається незмінним", - сказав Люксон.

Нова Зеландія зробить внески у розмірі NZD4 млн ($2,4 млн) до двох багатонаціональних фондів, що надають Україні летальну та нелетальну військову допомогу: Фонд допомоги та навчання НАТО для України (NSATU); та Коаліція безпілотників для України під керівництвом Великої Британії та Латвії. "Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й для Індо-Тихоокеанського регіону... Ми повинні продовжувати співпрацю з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який служить усім нашим інтересам", - сказав Пітерс.

Також Нова Зеландія надасть NZD7 млн ($4,1 млн) подальшої гуманітарної допомоги громадам, постраждалим від конфлікту в Україні, та NZD1 млн ($0,6 млн) українцям, переміщеним у сусідні країни.

Відзначається, що цей пакет підтримки є наслідком нещодавно оголошених санкцій, спрямованих проти російського "тіньового флоту" та інших факторів, що сприяють війні РФ в Україні. "Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб вона припинила війну та змістовно долучилася до зусиль для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - відзначив Пітерс.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4584  0,15 0,37 42,1304  0,15 0,36
EUR 47,8380  0,18 0,37 48,6480  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,01 0,02 41,8700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес