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Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні
13:39 23.06.2025 |
Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Нової Зеландії Крістофер Люксон та Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України на суму NZD16 млн ($9,4 млн) напередодні саміту НАТО в Гаазі цього тижня, повідомляється на сайті новозеландського уряду в понеділок.
"Нова Зеландія солідарна з Україною. Її самооборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення Росії залишається незмінним", - сказав Люксон.
Нова Зеландія зробить внески у розмірі NZD4 млн ($2,4 млн) до двох багатонаціональних фондів, що надають Україні летальну та нелетальну військову допомогу: Фонд допомоги та навчання НАТО для України (NSATU); та Коаліція безпілотників для України під керівництвом Великої Британії та Латвії. "Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й для Індо-Тихоокеанського регіону... Ми повинні продовжувати співпрацю з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який служить усім нашим інтересам", - сказав Пітерс.
Також Нова Зеландія надасть NZD7 млн ($4,1 млн) подальшої гуманітарної допомоги громадам, постраждалим від конфлікту в Україні, та NZD1 млн ($0,6 млн) українцям, переміщеним у сусідні країни.
Відзначається, що цей пакет підтримки є наслідком нещодавно оголошених санкцій, спрямованих проти російського "тіньового флоту" та інших факторів, що сприяють війні РФ в Україні. "Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб вона припинила війну та змістовно долучилася до зусиль для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - відзначив Пітерс.
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