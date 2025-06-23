Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 20:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд призначив Лесю Карнаух т. в. о. голови Держподатслужби
Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної податкової служби України (ДПС) на Лесю Карнаух.
Відповідне розпорядження від 18 червня 2025 року опубліковано на сайті уряду.
З 2 травня 2025 року Карнаух обіймала посаду першого заступника голови ДПС.
Карнаух народилася 26 лютого 1983 року в Яготині (Київська обл.). Згідно з інформацією на сторінці ДПС у Facebook, у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Відтоді працювала на державній службі: у Державному комітеті природних ресурсів, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, а також в Державній екологічній інспекції Київської області та Державній службі заповідної справи.
Карнаух з липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату в Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у ДПС була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада 273 голосами дала згоду на призначення генеральним прокурором України попереднього очільника ДПС Руслана Кравченка (постанова №13375).
Пізніше, 21 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем'єр-міністру Чернишову НАБУ повідомило про підозру у корупції віцепрем’єр-міністру Чернишову
ТОП-НОВИНИ
|Рютте розкрив, що буде у рішенні саміту НАТО про Україну
|Україна розроблятиме власні ракети до систем ППО NASAMS
|Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
|Чернишов повернувся: скандальна історія міністра, який має повертати українців додому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ переглянув дані платіжного балансу за 2024 рік та початок 2025-го
|На АЗС зросли ціни на бензин і дизпальне
|Комбінат Фірташа зобов'язали повернути кар'єр і сплатити 5,5 млн грн боргу
|Україна отримала кредит на $190 мільйонів від Світового банку для відновлення мостів і доріг
|Наглядова Рада «Укренерго» обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка
|Ціни на нафту підвищуються, Brent на рівні $77,8 за барель
|У Державному аграрному реєстрі з'явилися нові функції: що зміниться для фермерів
Бізнес
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink
|Відомий аналітик вважає, що криптоіндустрія увійшла в «суперцикл злочинності»
|Midjourney запускає свою першу модель генерації відео на основі ШІ
|2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
|Американський стартап розробив літієву батарею на 1300 циклів без китайських компонентів
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез