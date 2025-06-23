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АНАЛІТИКА

Уряд призначив Лесю Карнаух т. в. о. голови Держподатслужби

 

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної податкової служби України (ДПС) на Лесю Карнаух.

Відповідне розпорядження від 18 червня 2025 року опубліковано на сайті уряду.

З 2 травня 2025 року Карнаух обіймала посаду першого заступника голови ДПС.

Карнаух народилася 26 лютого 1983 року в Яготині (Київська обл.). Згідно з інформацією на сторінці ДПС у Facebook, у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Відтоді працювала на державній службі: у Державному комітеті природних ресурсів, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, а також в Державній екологічній інспекції Київської області та Державній службі заповідної справи.

Карнаух з липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату в Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у ДПС була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада 273 голосами дала згоду на призначення генеральним прокурором України попереднього очільника ДПС Руслана Кравченка (постанова №13375).

Пізніше, 21 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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